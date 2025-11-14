Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Receta de Karlos Arguiñano: ternasco con zanahorias, el plato más jugoso para compartir en casa
El chef enseña una receta sencilla y sabrosa con paletilla de ternasco y zanahorias. Un plato tradicional que destaca por su jugosidad, sabor y presentación irresistible.
Karlos Arguiñano vuelve a sorprender con una receta perfecta para quienes disfrutan de la cocina casera con sabor intenso. En esta ocasión, el cocinero elabora un tierno ternasco acompañado de zanahorias, ideal para compartir en familia.
El secreto está en utilizar paletilla, también conocida como espaldilla, que aporta más jugosidad que la pierna. El resultado es un guiso lleno de aromas y textura, perfecto para cualquier ocasión especial.