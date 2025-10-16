Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Receta de cuchara para disfrutar en familia: cazuela de alubias con pollo de Arguiñano
El chef vasco presenta una receta sencilla y nutritiva de alubias con pollo, un plato lleno de sabor, proteínas vegetales y minerales perfectos para una comida casera.
Karlos Arguiñano ha cocinado una cazuela de alubias con pollo que combina tradición y bienestar. Una receta reconfortante, perfecta para compartir en familia durante los días más frescos del año. Antes de cocinarlas, recuerda dejar las alubias a remojo al menos ocho horas para lograr una textura suave y homogénea.
Además de su sabor, las alubias aportan proteínas vegetales, fibra y minerales como hierro, magnesio y potasio. Un plato equilibrado, saludable y lleno de energía para disfrutar con los tuyos.