Rape empanado con salsa de pimiento, receta barata y con buen gusto de Karlos Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Una receta crujiente y saludable de rape empanado que conquista con su sabor y sencillez

Karlos Arguiñano propone un plato de pescado fácil, nutritivo y lleno de sabor, ideal para cualquier ocasión. El toque de la salsa de pimiento lo convierte en irresistible.

El rape empanado con salsa de pimiento que prepara Karlos Arguiñano destaca por su textura crujiente y su perfil saludable. La combinación de panko y maíz frito potencia el sabor del pescado.

La salsa, elaborada con pimiento, tomate, chalotas y ajo, aporta antioxidantes y vitamina C. Es una receta que apetece muchísimo, asegura el chef en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

