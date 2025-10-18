Una receta crujiente y saludable de rape empanado que conquista con su sabor y sencillez

El rape empanado con salsa de pimiento que prepara Karlos Arguiñano destaca por su textura crujiente y su perfil saludable. La combinación de panko y maíz frito potencia el sabor del pescado.

La salsa, elaborada con pimiento, tomate, chalotas y ajo, aporta antioxidantes y vitamina C. Es una receta que apetece muchísimo, asegura el chef en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.