La reacción de Óscar tras el hallazgo del escondite que sacude el caso Esther López

Óscar, único investigado por la muerte de Esther López, ha sido localizado después de conocerse la aparición de un zulo en su antigua casa. El sospechoso afirma que ese espacio oculto ya estaba allí cuando su familia residía en la vivienda.

El caso, sin condenados desde 2022, podría cambiar de rumbo tras este hallazgo en el inmueble vinculado al investigado. La existencia de este escondite ha reactivado el interés sobre lo ocurrido y abre nuevas incógnitas en la investigación.