LA ENCRUCIJADA
Raúl Sanz anticipa giros finales y una escena clave con Amanda que sorprenderá al público
El actor que da vida al villano Saúl Garza adelanta un desenlace con “giros inesperados” y destaca una escena con Amanda que “le resultó inesperado”, apuntando a sorpresas en la recta final.
Raúl Sanz confirma que el tramo definitivo llegará cargado de “giros inesperados”. Además, subraya una secuencia concreta junto a Amanda cuyo resultado “me resultó inesperado”, dejando la puerta abierta a un impacto emocional en pantalla.
El intérprete de Saúl Garza también valora el trabajo del equipo: “La gente la he sentido muy a favor, que eso no siempre se puede”. En La Encrucijada, su personaje irrumpió con fuerza y ha trastocado la vida de los protagonistas, elevando la tensión con cada capítulo.