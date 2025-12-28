Raúl Sanz anticipa giros finales y una escena clave con Amanda que sorprenderá al público

Raúl Sanz confirma que el tramo definitivo llegará cargado de “giros inesperados”. Además, subraya una secuencia concreta junto a Amanda cuyo resultado “me resultó inesperado”, dejando la puerta abierta a un impacto emocional en pantalla.

El intérprete de Saúl Garza también valora el trabajo del equipo: “La gente la he sentido muy a favor, que eso no siempre se puede”. En La Encrucijada, su personaje irrumpió con fuerza y ha trastocado la vida de los protagonistas, elevando la tensión con cada capítulo.