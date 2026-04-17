Pulso final entre David y Javier en El Rosco: empate a 22, máxima tensión y decisiones clave

El enfrentamiento en El Rosco ha sido tan duro como igualado desde el inicio. Javier partía con una ligera ventaja de apenas cinco segundos, pero la primera vuelta ha transcurrido sin fallos y con ambos manteniendo un ritmo muy sólido. La tensión se ha ido acumulando en Pasapalabra a medida que avanzaban las letras, con la sensación de que cualquier detalle podía marcar el desenlace.

Cuando los dos han llegado a 22 aciertos, todas las opciones seguían abiertas. Con esa mínima diferencia de tiempo, David ha tenido que mover ficha primero y definir su estrategia, condicionando también la respuesta de Javier. El suspense se ha mantenido hasta el final en uno de los Roscos más ajustados de los últimos programas.