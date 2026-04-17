David salva una Silla Azul de alto voltaje tras un fallo que casi le deja fuera de Pasapalabra

David ha vuelto a verse al límite en la Silla Azul después de caer en el pasado Rosco frente a Javier. En este nuevo examen, ha cometido un fallo que ha elevado la tensión al máximo al confundir un tráiler con un tractor, un tropiezo que le dejaba a un paso de la eliminación.

El alivio ha llegado instantes después, cuando Manuel, el aspirante, también ha fallado y ha permitido que David se mantuviera en Pasapalabra. El concursante ha logrado superar así una Silla Azul especialmente angustiosa, la segunda consecutiva, y continuar su camino en el programa.