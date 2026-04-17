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Pasapalabra
David salva una Silla Azul de alto voltaje tras un fallo que casi le deja fuera de Pasapalabra
El concursante barcelonés ha vivido uno de sus momentos más tensos en la Silla Azul al cometer un error decisivo, del que ha logrado salir con vida tras un duelo cargado de nervios.
David ha vuelto a verse al límite en la Silla Azul después de caer en el pasado Rosco frente a Javier. En este nuevo examen, ha cometido un fallo que ha elevado la tensión al máximo al confundir un tráiler con un tractor, un tropiezo que le dejaba a un paso de la eliminación.
El alivio ha llegado instantes después, cuando Manuel, el aspirante, también ha fallado y ha permitido que David se mantuviera en Pasapalabra. El concursante ha logrado superar así una Silla Azul especialmente angustiosa, la segunda consecutiva, y continuar su camino en el programa.