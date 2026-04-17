Publicidad
Otra canción en inglés provoca el caos en La Pista entre Noelia López y Manuel Díaz El Cordobés
La modelo ha expresado su frustración al enfrentarse de nuevo a una canción en inglés, en un duelo que sólo se resolvió en el último suspiro.
Por segundo programa consecutivo en Pasapalabra, Noelia López y Manuel Díaz El Cordobés se han topado en La Pista con una canción en inglés. La modelo se ha quejado abiertamente: “Con la de sevillanas que hay, ¿por qué nos ponen esto?”.
La solución parecía imposible incluso con el título desordenado que propuso Roberto Leal. Sin embargo, cuando solo quedaba un segundo, Manuel ha sido el más rápido con el pulsador y, animado por el presentador, ha lanzado una última respuesta que ha resultado correcta. Un desenlace agónico que ha terminado en alivio y risas compartidas.