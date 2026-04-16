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Filtra el secreto de Boran para echar a Alya de la mansión

EN TIERRA LEJANA

Mine acorrala a Alya y destapa el secreto de Boran para expulsarla de la mansión

La estrategia de Mine da un giro a la historia en Tierra lejana al revelar una información clave sobre Boran que pone en peligro la permanencia de Alya.

Mine decide filtrar un secreto relacionado con Boran con un objetivo claro: apartar a Alya de la mansión. Esta maniobra desata nuevas tensiones entre los personajes.

El movimiento de Mine complica aún más la situación y amenaza con cambiar el equilibrio dentro de la casa en En tierra lejana.

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