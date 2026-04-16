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EN TIERRA LEJANA
Mine acorrala a Alya y destapa el secreto de Boran para expulsarla de la mansión
La estrategia de Mine da un giro a la historia en Tierra lejana al revelar una información clave sobre Boran que pone en peligro la permanencia de Alya.
Mine decide filtrar un secreto relacionado con Boran con un objetivo claro: apartar a Alya de la mansión. Esta maniobra desata nuevas tensiones entre los personajes.
El movimiento de Mine complica aún más la situación y amenaza con cambiar el equilibrio dentro de la casa en En tierra lejana.