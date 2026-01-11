Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal

EL DESAFÍO

La pulla más competitiva que desata las risas en pleno arranque del concurso

El humor y la tensión se mezclan desde el primer programa con un comentario directo que deja claro que la competitividad será uno de los ingredientes clave esta temporada.

Carmen Pardo
Publicado:

Nada más comenzar la nueva edición, el ambiente se caldeó con un divertido rifirrafe entre concursante y presentador. En El Desafío, Roberto Leal presentó a Eva Soriano como su archienemiga, una etiqueta que la humorista no dejó pasar por alto en directo.

Lejos de achantarse, Eva Soriano respondió con ironía: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”. La reacción provocó risas en plató y la réplica inmediata del presentador, que bromeó con que aún quedan muchos programas por delante para alimentar esa rivalidad televisiva.

Antena 3» Vídeos