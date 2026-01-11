La pulla más competitiva que desata las risas en pleno arranque del concurso

Nada más comenzar la nueva edición, el ambiente se caldeó con un divertido rifirrafe entre concursante y presentador. En El Desafío, Roberto Leal presentó a Eva Soriano como su archienemiga, una etiqueta que la humorista no dejó pasar por alto en directo.

Lejos de achantarse, Eva Soriano respondió con ironía: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”. La reacción provocó risas en plató y la réplica inmediata del presentador, que bromeó con que aún quedan muchos programas por delante para alimentar esa rivalidad televisiva.