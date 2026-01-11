Publicidad
EL DESAFÍO
La pulla más competitiva que desata las risas en pleno arranque del concurso
El humor y la tensión se mezclan desde el primer programa con un comentario directo que deja claro que la competitividad será uno de los ingredientes clave esta temporada.
Nada más comenzar la nueva edición, el ambiente se caldeó con un divertido rifirrafe entre concursante y presentador. En El Desafío, Roberto Leal presentó a Eva Soriano como su archienemiga, una etiqueta que la humorista no dejó pasar por alto en directo.
Lejos de achantarse, Eva Soriano respondió con ironía: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”. La reacción provocó risas en plató y la réplica inmediata del presentador, que bromeó con que aún quedan muchos programas por delante para alimentar esa rivalidad televisiva.