Pruebas espectaculares y tensión final: El Desafío mantiene al borde del asiento a Lola Lolita

La entrega combinará desafíos de alto riesgo, fuerza y precisión que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los participantes. El jurado deberá valorar actuaciones marcadas por la angustia hasta el último segundo y por una exigencia creciente en cada reto.

Además, un espectacular número musical irrumpirá en la gala y sorprenderá por su ejecución y puesta en escena. La reacción de Lola Lolita evidenciará el impacto de una actuación que marcará el desarrollo del programa.