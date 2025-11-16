Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

Sueños de libertad

El próximo capítulo de Sueños de libertad promete tensión: la advertencia de Digna a Gabriel

Digna se enfrenta a Gabriel en un momento clave y deja claro que no confía en él, anticipando un episodio cargado de emociones y giros inesperados.

El avance de Sueños de libertad revela que Digna marcará distancia con Gabriel. Su firme postura abre la puerta a nuevas tensiones que podrían cambiar el rumbo de la historia.

Los seguidores esperan un capítulo lleno de sorpresas y decisiones difíciles. Desconfía de ese “amor tan súbito". ¿Desenmascararán finalmente al nuevo director?

