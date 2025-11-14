La emoción traiciona a Aroa en La Voz: se queda en blanco y paraliza el plató durante su Asalto

Los segundos Asaltos de La Voz prometen una noche de emociones fuertes. Aroa, la talent de Pablo López, subirá al escenario dispuesta a brillar con su versión de ‘El dragón’ de Lola Índigo. Sin embargo, la intensidad del momento le pasará factura: en plena interpretación, la emoción la dejará en blanco ante la mirada atenta de su coach.

El público y los coaches quedarán en silencio mientras Aroa, entre temblores, pide disculpas intentando recomponerse. Pablo López reaccionará con empatía y apoyo, convirtiendo este instante en uno de los momentos más humanos y conmovedores de la noche.