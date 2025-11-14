Publicidad
La Voz
La emoción traiciona a Aroa en La Voz: se queda en blanco y paraliza el plató durante su Asalto
Aroa, del equipo de Pablo López, vivirá una de las actuaciones más intensas de los Asaltos de La Voz con ‘El dragón’ de Lola Índigo y un inesperado bloqueo en directo.
Los segundos Asaltos de La Voz prometen una noche de emociones fuertes. Aroa, la talent de Pablo López, subirá al escenario dispuesta a brillar con su versión de ‘El dragón’ de Lola Índigo. Sin embargo, la intensidad del momento le pasará factura: en plena interpretación, la emoción la dejará en blanco ante la mirada atenta de su coach.
El público y los coaches quedarán en silencio mientras Aroa, entre temblores, pide disculpas intentando recomponerse. Pablo López reaccionará con empatía y apoyo, convirtiendo este instante en uno de los momentos más humanos y conmovedores de la noche.