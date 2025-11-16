Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El truco definitivo para enrollar carne sin fallar en el intento
Karlos Arguiñano comparte un consejo práctico para conseguir que la carne quede perfectamente enrollada, evitando errores comunes y logrando un resultado profesional en la cocina.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha explicado cómo enrollar carne sin que se deshaga. El secreto está en elegir el corte adecuado y aplicar una técnica sencilla que garantiza firmeza.
“No hay ningún problema”, asegura el cocinero, que recomienda seguir este truco para preparar recetas rellenas sin complicaciones. Un consejo útil para sorprender en cualquier ocasión.