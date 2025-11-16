El truco definitivo para enrollar carne sin fallar en el intento

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha explicado cómo enrollar carne sin que se deshaga. El secreto está en elegir el corte adecuado y aplicar una técnica sencilla que garantiza firmeza.

“No hay ningún problema”, asegura el cocinero, que recomienda seguir este truco para preparar recetas rellenas sin complicaciones. Un consejo útil para sorprender en cualquier ocasión.