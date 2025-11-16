Publicidad
La Voz
Pablo López emociona al consolar a una talent tras una actuación decisiva en La Voz
El coach protagoniza un momento lleno de sensibilidad al apoyar a una concursante que vivió una actuación crucial, dejando una de las escenas más comentadas del programa.
En La Voz, Pablo López no dudó en acercarse para consolar a una talent tras una interpretación que marcó la gala. “Era importante lo que acaba de pasar aquí”, afirmó.
El gesto del coach se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche, demostrando su cercanía y el impacto que tienen estas actuaciones en el concurso.