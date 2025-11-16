Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

"Estate tranquila, por favor te lo pido": Pablo López consuela a Aroa tras su actuación

La Voz

Pablo López emociona al consolar a una talent tras una actuación decisiva en La Voz

El coach protagoniza un momento lleno de sensibilidad al apoyar a una concursante que vivió una actuación crucial, dejando una de las escenas más comentadas del programa.

Julio Gil López
Publicado:

En La Voz, Pablo López no dudó en acercarse para consolar a una talent tras una interpretación que marcó la gala. “Era importante lo que acaba de pasar aquí”, afirmó.

El gesto del coach se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche, demostrando su cercanía y el impacto que tienen estas actuaciones en el concurso.

Antena 3» Vídeos