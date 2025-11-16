La salida de Nando de prisión desata la tensión: por qué Álvaro podría acabar entre rejas

La excarcelación de Nando ha puesto a Álvaro en el punto de mira. Las circunstancias que rodean este giro amenazan con cambiar el rumbo de la historia.

Todo puede dar un vuelco en La Encrucijada, y los seguidores ven cómo la tensión aumenta capítulo tras capítulo. El futuro de Álvaro está más incierto que nunca.