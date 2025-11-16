Publicidad
Y ahora Sonsoles
Carmen Machi revela sus experiencias más curiosas y sorprende con una confesión sobre sus parejas
La actriz se sincera en Y ahora Sonsoles y comparte detalles inesperados sobre su vida personal, incluyendo relaciones con perfiles tan distintos como punky y pijo.
En Y ahora Sonsoles, Carmen Machi ha mostrado su lado más espontáneo al hablar de sus experiencias sentimentales. “He tenido un novio punky y otro pijo”, confesó entre risas.
La actriz también destacó su versatilidad profesional y cómo ha afrontado personajes de estilos muy diferentes. Una entrevista que dejó momentos divertidos y muy reveladores.