Carmen Machi revela sus experiencias más curiosas y sorprende con una confesión sobre sus parejas

En Y ahora Sonsoles, Carmen Machi ha mostrado su lado más espontáneo al hablar de sus experiencias sentimentales. “He tenido un novio punky y otro pijo”, confesó entre risas.

La actriz también destacó su versatilidad profesional y cómo ha afrontado personajes de estilos muy diferentes. Una entrevista que dejó momentos divertidos y muy reveladores.