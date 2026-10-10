Una propietaria afectada por el 'decreto Maricarmen' denuncia que lleva 18 meses sin cobrar el alquiler

El plató de Y ahora Sonsoles ha vuelto a poner el foco en la cruda realidad de los propietarios afectados por la prolongación de las medidas de protección habitacional. En esta ocasión, el espacio conducido por Sonsoles Ónega ha dado voz a una dueña que atraviesa un auténtico calvario económico y emocional tras acumular un año y medio sin percibir renta alguna por parte de sus inquilinos.

Con una enorme sensación de desamparo, su estremecedor testimonio ha vuelto a abrir el debate en el plató sobre el complejo equilibrio entre la vulnerabilidad social y los derechos de los pequeños tenedores, visibilizando un problema que continúa sangrando a numerosos ciudadanos.