Óscar Puente rechaza ceses por la crisis de Ceuta: "Los sacrificios se los dejo a los supersticiosos"

Preguntado en La Mesa por posibles dimisiones o ceses relacionados con el CNI o Interior, Óscar Puente ha descartado que sean necesarios. A su juicio, las responsabilidades deben asumirse únicamente cuando estén acreditadas, algo que considera que no sucede actualmente.

El ministro señala que la crisis no debe implicar automáticamente consecuencias políticas. También destaca como certezas la miseria, la desigualdad y la desesperanza al otro lado de la frontera, además de la capacidad de las redes sociales para movilizar a una cantidad de personas que nadie pudo anticipar.

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