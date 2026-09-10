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Y AHORA SONSOLES
Bertín Osborne matiza sus palabras sobre Fabiola Martínez: "Me he sentido enamorado hasta las patas"
El cantante explica en Y ahora Sonsoles la diferencia que establece entre estar y sentirse enamorado, tras unas declaraciones que molestaron a quien fue su mujer durante 14 años.
Después de afirmar que nunca había estado enamorado, Bertín Osborne ha aclarado que para él estar enamorado y sentirse enamorado son conceptos diferentes. Asegura que sí experimentó ese sentimiento por Fabiola Martínez y por Sandra Domecq, aunque no sabe definir concretamente el amor.
Actualmente, reconoce en Y ahora Sonsoles que añora a Fabiola y la vida que compartían. Tras su divorcio, ambos conservan una buena amistad y continúan cuidando de la familia que tienen en común.
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