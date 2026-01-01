Santiago Segura se suma a las Campanadas con Pedroche y Chicote en la Puerta del Sol

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han presentado por décimo año consecutivo las Campanadas de Antena 3 desde la Puerta del Sol, en una edición emitida también en laSexta y atresplayer. Este 31 de diciembre, no estuvieron solos.

Tal y como se había anunciado, contaron con un invitado especial: Santiago Segura apareció en el set minutos después del saludo inicial y tras recordar algunos propósitos del año. Su presencia añadió un tono festivo y cercano a una noche ya emblemática para la cadena.