COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Presa de cerdo con soja y patata rota, receta fácil y sabrosa de Arguiñano
Karlos Arguiñano presenta una receta accesible y con presencia de restaurante: dados de presa de cerdo ibérico salteados en soja y vinagre de Módena, acompañados de patata rota y una fresca vinagreta de lima.
En este plato de Cocina Abierta de Karlos Arguiñano, la presa de cerdo ibérico se dora en sartén y se glasea con salsa de soja y vinagre de Módena hasta reducir y ligarse con mantequilla, aportando un perfil umami y brillante. Acompañan las patatas rotas, cocidas y aplastadas con bebida de avena y aceite, que aportan textura suave y rústica.
La receta se completa con una vinagreta de cebolla morada, cilantro y tomate aliñada con lima, que introduce un contrapunto ácido y fresco frente a la carne y el almidón.