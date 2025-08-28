Antena 3 LogoAntena3
Pasapalabra

Poty sorprende en Pasapalabra al dar una clase de baile desde el Dancing Corner

El coreógrafo ha protagonizado un momento inesperado al abandonar su sitio en la mesa y compartir consejos de baile con un espectador del público.

Alberto Mendo
Antes de comenzar La Pista de Pasapalabra, Roberto Leal ha notado la ausencia de Poty en su silla. La cámara lo ha encontrado charlando con un espectador en el Dancing Corner.

La canción del duelo ha animado a todos a bailar. Poty, junto a Nerea, Leo y Gregorio, ha recreado los pasos de Beyoncé en una divertida escena en el plató.

