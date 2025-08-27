Poty roza la victoria en el ¿Dónde Están?... ¡pero falla en el último segundo!

La prueba del ¿Dónde Están? ha girado en torno a palabras relacionadas con el cansancio. Poty ha asumido el reto final con rapidez, enlazando respuestas hasta llegar a una decisión clave.

Cuando parecía que iba a resolver el panel, ha fallado en el último segundo. La palabra que no acertó fue “fastidio”, provocando precisamente es reacción en el plató.