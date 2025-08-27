Publicidad
Pasapalabra
Poty roza la victoria en el ¿Dónde Están?... ¡pero falla en el último segundo!
El coreógrafo ha protagonizado un emocionante turno final en la prueba, pero un error en el último instante ha dejado al equipo azul sin aciertos.
La prueba del ¿Dónde Están? ha girado en torno a palabras relacionadas con el cansancio. Poty ha asumido el reto final con rapidez, enlazando respuestas hasta llegar a una decisión clave.
Cuando parecía que iba a resolver el panel, ha fallado en el último segundo. La palabra que no acertó fue “fastidio”, provocando precisamente es reacción en el plató.