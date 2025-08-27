La hija de Manolo Calva desvela la verdadera causa de su fallecimiento en Y ahora Sonsoles

Con emoción, la hija de Manolo Calva rompió el silencio para aclarar la causa del fallecimiento del cantante del Dúo Dinámico. Reveló que padecía una dolencia “un poco traicionera” que deterioró su salud.

En Y ahora Sonsoles, destacó que su padre mantuvo la entereza y el buen ánimo en todo momento. “Siempre fue fuerte y nunca dejó de sonreír”, confesó visiblemente afectada.