Pasapalabra
Poty revive un momento especial en Pasapalabra con una canción que marcó su vida
El coreógrafo ha reconocido al instante una canción de los años 80 que le ha tocado profundamente, compartiendo una emotiva anécdota con el público de Pasapalabra.
Durante su duelo musical con Lydia Valentín, Poty ha demostrado su ventaja profesional en La Pista. Esta vez, ha acertado la canción al primer intento, mostrando seguridad y humor.
La emoción ha llegado al descubrir ‘Together forever’, de Rick Astley. Poty ha confesado cuánto le gustaba ese tema y ha compartido un recuerdo que le ha encogido el corazón.