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“Con 20 años era un ser acomplejado”: Verónica Blume revela en Pasapalabra cómo el yoga transformó su vida

“Con 20 años era un ser acomplejado”: Verónica Blume revela en Pasapalabra cómo el yoga transformó su vida

PASAPALABRA

Verónica Blume descubre en Pasapalabra el cambio que marcó un antes y un después en su vida: "Ahora lo disfruto un montón"

La modelo recuerda junto a Roberto Leal sus inicios en las pasarelas y explica cómo el yoga le permitió encontrar una nueva faceta que lleva más de 20 años compartiendo.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Verónica Blume comenzó a practicar yoga mientras desarrollaba su carrera como modelo y pronto descubrió que quería compartirlo con los demás. Desde entonces, ha dado clases, creado un centro y actualmente también organiza retiros.

El paso del tiempo también ha cambiado su relación con la moda. La invitada asegura que ahora disfruta mucho más de las pasarelas y recuerda cómo se sentía a los 20 años: "Era un ser acomplejado y muy complejo" recordaba en Pasapalabra.

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