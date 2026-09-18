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PASAPALABRA
Verónica Blume descubre en Pasapalabra el cambio que marcó un antes y un después en su vida: "Ahora lo disfruto un montón"
La modelo recuerda junto a Roberto Leal sus inicios en las pasarelas y explica cómo el yoga le permitió encontrar una nueva faceta que lleva más de 20 años compartiendo.
Verónica Blume comenzó a practicar yoga mientras desarrollaba su carrera como modelo y pronto descubrió que quería compartirlo con los demás. Desde entonces, ha dado clases, creado un centro y actualmente también organiza retiros.
El paso del tiempo también ha cambiado su relación con la moda. La invitada asegura que ahora disfruta mucho más de las pasarelas y recuerda cómo se sentía a los 20 años: "Era un ser acomplejado y muy complejo" recordaba en Pasapalabra.