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EL HORMIGUERO
La sorprendente tarea de Julio Iglesias Jr. y Enrique en los conciertos de su padre: recogían cientos de sujetadores
El cantante ha recordado en El Hormiguero cómo vivía de niño los conciertos de Julio Iglesias y la peculiar misión que compartía con su hermano Enrique.
Julio Iglesias Jr. ha echado la vista atrás durante su visita a El Hormiguero para rescatar una curiosa anécdota de su infancia. Cuando acompañaba a su padre en sus conciertos, él y Enrique Iglesias se encargaban de recoger los sujetadores que lanzaba el público.
Aquella peculiar tarea le permitió descubrir lo divertido que podía ser el mundo de la música. Sin embargo, no todo resultaba tan cómodo: el artista ha confesado que sentía mucha vergüenza cuando Julio Iglesias le hacía salir al escenario.