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PASAPALABRA
Moisés obra lo imposible en AlaZ: remonta trece aciertos y alcanza a David en un final de infarto
El riojano se queda solo ante Roberto Leal con una complicada misión: alcanzar los 23 aciertos de David, un reto que consigue completar en una frenética recta final.
David ha puesto el listón muy alto tras completar su primera vuelta con 22 aciertos y recuperar después "esplenio" para llegar a 23. Con esa marca, el barcelonés ha decidido plantarse y dejar toda la presión a su rival.
Por entonces, Moisés apenas sumaba diez aciertos y todavía tenía medio alfabeto por delante. Lejos de rendirse, ha encadenado las trece respuestas que necesitaba hasta culminar su remontada con "vuelvepiedras" y sellar un nuevo empate a 23 en Pasapalabra.