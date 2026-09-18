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La apasionante remontada de Moisés en AlaZ: un “vuelvepiedras” culmina su empate a 23 con David

La apasionante remontada de Moisés en AlaZ: un “vuelvepiedras” culmina su empate a 23 con David

PASAPALABRA

Moisés obra lo imposible en AlaZ: remonta trece aciertos y alcanza a David en un final de infarto

El riojano se queda solo ante Roberto Leal con una complicada misión: alcanzar los 23 aciertos de David, un reto que consigue completar en una frenética recta final.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha puesto el listón muy alto tras completar su primera vuelta con 22 aciertos y recuperar después "esplenio" para llegar a 23. Con esa marca, el barcelonés ha decidido plantarse y dejar toda la presión a su rival.

Por entonces, Moisés apenas sumaba diez aciertos y todavía tenía medio alfabeto por delante. Lejos de rendirse, ha encadenado las trece respuestas que necesitaba hasta culminar su remontada con "vuelvepiedras" y sellar un nuevo empate a 23 en Pasapalabra.

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