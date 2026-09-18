Mariola Fuentes arrasa en Pasapalabra con nueve películas de Meryl Streep y un final digno de El diablo viste de Prada

Eduardo Casanova ha celebrado el duelo entre "una de las mejores actrices de España" y "una de las mejores actrices de Hollywood". Mariola Fuentes no ha necesitado ayuda de Moisés ni de Juan Duyos para resolver el panel en Pasapalabra.

La invitada ha completado títulos como El diablo viste de Prada y Los puentes de Madison hasta alcanzar nueve aciertos. Tras firmar el pleno, Mariola ha culminado el momento con una pose inspirada en Miranda Priestly.