Un poema que conquista Pasapalabra: Manu sorprende y los invitados piden que gane ya

El concursante sorprende con versos llenos de ingenio dedicados a Hugo Salazar, Nerea Garmendia, Jorge Blass y Alejandra Osborne, arrancando aplausos y risas en el plató.

Alberto Mendo
Publicado:

Antes de El Rosco, Manu volvió a demostrar su creatividad con un poema que convirtió los nombres de los invitados en un auténtico “conciertazo” lleno de guiños musicales.

La reacción fue inmediata: Hugo Salazar dictó sentencia con humor. “Dadle el premio ya”, comentó entre risas, reflejando el impacto del momento en todo el plató de Pasapalabra.

