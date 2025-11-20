Publicidad
Un poema que conquista Pasapalabra: Manu sorprende y los invitados piden que gane ya
El concursante sorprende con versos llenos de ingenio dedicados a Hugo Salazar, Nerea Garmendia, Jorge Blass y Alejandra Osborne, arrancando aplausos y risas en el plató.
Antes de El Rosco, Manu volvió a demostrar su creatividad con un poema que convirtió los nombres de los invitados en un auténtico “conciertazo” lleno de guiños musicales.
La reacción fue inmediata: Hugo Salazar dictó sentencia con humor. “Dadle el premio ya”, comentó entre risas, reflejando el impacto del momento en todo el plató de Pasapalabra.