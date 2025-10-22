El poema de Manu que sorprende a Goyo Jiménez, Elisa Matilla y el Mago Yunke

La magia y las palabras se unieron en una de las entregas más especiales de Pasapalabra. Manu logró emocionar al público y a los invitados con un poema lleno de ingenio y sentimiento, dedicado a Goyo Jiménez, Elisa Matilla, Cristina Gallego y al Mago Yunke.

Su creatividad arrancó aplausos y risas en el plató. Roberto Leal no pudo contener la sorpresa al descubrir un guiño especial para Yunke: “Me va a explotar la cabeza”, exclamó entre risas. Una actuación que demuestra que la magia también puede hacerse con versos.