El plato saludable y sabroso de Joseba Arguiñano para recargar energía: garbanzos con setas en escabeche

Joseba Arguiñano ha elaborado un plato perfecto para quienes buscan una comida reconfortante y ligera: garbanzos con setas en escabeche. Esta receta equilibra sabor, aroma y propiedades digestivas, convirtiéndose en una opción saludable y deliciosa.

Los garbanzos aportan energía duradera, mientras que las setas y el escabeche dan un toque sabroso y fresco. Arguiñano recuerda un consejo clave: añadir los garbanzos al agua cuando ya esté hirviendo para lograr la textura perfecta y potenciar el resultado final.