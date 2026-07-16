La Pista rompe una de sus reglas y Jorge Roelas se lleva la victoria con un inesperado acierto

El duelo musical entre Jorge Roelas y Verónica Romero deja una situación inédita cuando el actor identifica Land of 1.000 Dances tarareando su conocido estribillo. Roberto Leal confirma que, en este caso, esa parte forma parte de la letra de la canción y concede el acierto.

Gracias a esa excepción, Jorge Roelas suma tres segundos para la siguiente prueba. Antes de resolver el duelo, Roberto también bromea sobre la diferencia entre las versiones de 1962 y 1966 de la canción, provocando las risas del plató de Pasapalabra.

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