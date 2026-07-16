Javier emociona a Pasapalabra en su programa 100 con un agradecimiento que conmueve a Roberto Leal

Antes de disputar un nuevo duelo de AlaZ, Javier aprovecha su programa número 100 para dedicar unas palabras de agradecimiento al equipo de Pasapalabra. El concursante asegura que todos ellos son "hacedores de sueños" y reconoce la importancia que han tenido durante su paso por el concurso.

Muy emocionado, Javier confiesa que su vida "era un poco gris" antes de participar y afirma que el programa se ha convertido en "un faro de luz" para él. Roberto Leal responde al mensaje destacando la huella que el madrileño ha dejado en Pasapalabra.

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