Javier alcanza los 100 programas en Pasapalabra y celebra el hito con un guiño a su familia

La entrega comienza con un reconocimiento especial para Javier, que alcanza los 100 programas en Pasapalabra tras el empate conseguido en el anterior duelo de AlaZ. Roberto Leal pide un aplauso para celebrar un logro reservado a muy pocos concursantes.

El madrileño reconoce que nunca imaginó llegar tan lejos y asegura que su familia está disfrutando mucho de la experiencia. Además, bromea sobre la preparación de las pruebas al afirmar que en casa ya no dan abasto con la ayuda que le prestan para afrontar cada programa.

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