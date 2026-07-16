Javier firma un AlaZ casi perfecto en su programa 100 y acaricia el bote de Pasapalabra

Javier protagoniza una exhibición en su programa número 100 de Pasapalabra al alcanzar 23 aciertos en AlaZ y quedarse a solo dos respuestas del bote de 766.000 euros. Una espectacular racha de once aciertos consecutivos le permite tomar una ventaja que resulta decisiva.

David consigue mantener la emoción al completar una gran remontada y cerrar la primera vuelta con 21 aciertos. Sin embargo, Javier vuelve a ampliar la diferencia con una última respuesta correcta y certifica una victoria que culmina una jornada muy especial para el concursante.

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