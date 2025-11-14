La Pista revive la magia de Willy Fog y emociona a Roberto Leal en Pasapalabra

Lorena Bernal acertó la canción en La Pista tras escuchar el primer fragmento. Era la sintonía de La vuelta al mundo de Willy Fog, que emocionó a Roberto Leal en pleno plató.

“Se me han saltado las lágrimas”, confesó el presentador al recordar la serie. El ambiente se llenó de nostalgia en Pasapalabra mientras sonaba el tema de Mocedades y Roberto bromeaba sobre Tico.