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“¡En tu cara!”: Juanma Iturriaga se venga de su hermano Mikel… pero termina pidiendo perdón en Pasapalabra

PASAPALABRA

El pique familiar de los Iturriaga en Pasapalabra acaba en disculpa entre risas

El exjugador de baloncesto se tomó la revancha en La Pista frente a Mikel Iturriaga, aunque su efusiva celebración terminó provocando una divertida disculpa en pleno programa.

Alberto Mendo
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La rivalidad entre Juanma y MikelIturriaga volvió a dejar uno de los momentos más entretenidos de Pasapalabra. Después de la derrota sufrida en su anterior enfrentamiento, la leyenda del baloncesto afrontó una nueva prueba de La Pista decidido a cambiar el resultado.

La ocasión llegó con una canción que Juanma identificó antes que su hermano, desatando una celebración especialmente expresiva. Tras dedicarle un gesto de victoria a Mikel, el invitado reconoció que quizá había exagerado y le pidió perdón entre risas. La respuesta de su hermano confirmó el buen ambiente que acompaña a este simpático pique familiar.

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