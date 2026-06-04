El pique familiar de los Iturriaga en Pasapalabra acaba en disculpa entre risas

La rivalidad entre Juanma y MikelIturriaga volvió a dejar uno de los momentos más entretenidos de Pasapalabra. Después de la derrota sufrida en su anterior enfrentamiento, la leyenda del baloncesto afrontó una nueva prueba de La Pista decidido a cambiar el resultado.

La ocasión llegó con una canción que Juanma identificó antes que su hermano, desatando una celebración especialmente expresiva. Tras dedicarle un gesto de victoria a Mikel, el invitado reconoció que quizá había exagerado y le pidió perdón entre risas. La respuesta de su hermano confirmó el buen ambiente que acompaña a este simpático pique familiar.

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