Pilar Vidal destaca el triunfo de Juan del Val: “El Premio Planeta demuestra que ya brilla con luz propia”

Juan del Val se ha alzado con el Premio Planeta 2025 gracias a Vera, una historia de amor, una novela que, según él mismo, busca simplemente entretener. Durante la gala, dedicó el galardón a su esposa, Nuria Roca, con unas emotivas palabras que cautivaron al público.

Pilar Vidal ha subrayado en YAS la importancia de este reconocimiento en la carrera del autor. Según la colaboradora, el premio confirma su madurez literaria tras años en los que “la sombra de Nuria fue muy alargada” y su talento necesitaba mayor visibilidad.