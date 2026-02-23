Estrategias prácticas para abaratar la cesta de la compra sin sacrificar calidad alimentaria

Planificar un menú semanal equilibrado, priorizar proteínas como legumbres, pescados y carnes magras, y aprovechar alimentos con precios estables como huevos o lentejas permite ajustar el gasto sin degradar la calidad nutricional. Revisar despensa y utilizar cupones evita compras impulsivas y optimiza los recursos.

Ante incrementos de precios en productos como naranjas, uvas y patatas, organizar la lista por secciones del supermercado se presenta como una herramienta clave para contener la factura de la compra mensual.