La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal…”

El capitán en Japón

Joaquín reacciona con humor al atuendo de geisha de Susana Saborido en El capitán en Japón

Joaquín Sánchez sorprendió con una confesión sincera tras ver a Susana Saborido vestida de geisha, generando risas y comentarios sobre su aspecto.

Carmen Pardo
Joaquín no pudo contener la risa al ver a su mujer y a sus hijas con el traje tradicional japonés y exclamó con humor sobre la escena. En una conversación franca, comentó a Susana que sabía que “iba a quedar rara”, aunque nunca imaginó que fuese a ser tan llamativa.

El episodio de El capitán en Japón que se emitirá este miércoles muestra este instante lleno de complicidad familiar y humor entre los Sánchez Saborido.

