El capitán en Japón
Joaquín reacciona con humor al atuendo de geisha de Susana Saborido en El capitán en Japón
Joaquín Sánchez sorprendió con una confesión sincera tras ver a Susana Saborido vestida de geisha, generando risas y comentarios sobre su aspecto.
Joaquín no pudo contener la risa al ver a su mujer y a sus hijas con el traje tradicional japonés y exclamó con humor sobre la escena. En una conversación franca, comentó a Susana que sabía que “iba a quedar rara”, aunque nunca imaginó que fuese a ser tan llamativa.
El episodio de El capitán en Japón que se emitirá este miércoles muestra este instante lleno de complicidad familiar y humor entre los Sánchez Saborido.