Nuria Roca cuestiona la tendencia ‘therians’ en El Hormiguero y critica la falta de contenidos relevantes

En el debate semanal del programa de Antena 3, Nuria Roca, junto a Pablo Motos, Tamara Falcó, Juan del Val y Cristina Pardo, discutió la creciente popularidad de los ‘therians’, personas que aseguran identificarse con un animal no humano.

Roca describió la moda como un síntoma de saturación de contenidos y ocio digital, una opinión que sus compañeros respaldaron al alertar de los riesgos de seguir tendencias sin sentido en plataformas sociales.