El Hormiguero
Nuria Roca cuestiona la tendencia ‘therians’ en El Hormiguero y critica la falta de contenidos relevantes
En la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Nuria Roca se mostró preocupada por la moda de identificarse como animales no humanos, una señal, según ella, de que “la gente se aburre mucho” entre contenidos virales en redes sociales.
En el debate semanal del programa de Antena 3, Nuria Roca, junto a Pablo Motos, Tamara Falcó, Juan del Val y Cristina Pardo, discutió la creciente popularidad de los ‘therians’, personas que aseguran identificarse con un animal no humano.
Roca describió la moda como un síntoma de saturación de contenidos y ocio digital, una opinión que sus compañeros respaldaron al alertar de los riesgos de seguir tendencias sin sentido en plataformas sociales.