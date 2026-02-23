Beatriz Lejena irrumpe en Sueños de libertad para dinamitar la estabilidad de Gabriel

Beatriz Lejena, esposa desaparecida de Gabriel, reaparece en Toledo tras la muerte de Delia, desencadenando un terremoto emocional cuando descubre que él rehizo su vida y se casó de nuevo. Su retorno promete confrontaciones duras y chantajes que podrían desvelar secretos guardados.

La actriz Xenia Tostado describe a Beatriz de Sueños de libertad como intensa y decidida a recuperar lo que cree suyo, aunque a costa de retomar viejas rencillas.