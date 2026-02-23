Publicidad
Sueños de libertad
Beatriz Lejena irrumpe en Sueños de libertad para dinamitar la estabilidad de Gabriel
La llegada de Beatriz, interpretada por Xenia Tostado, reconfigura las tramas de Sueños de libertad al poner en jaque la nueva vida de Gabriel y tensionar sus relaciones más íntimas.
Beatriz Lejena, esposa desaparecida de Gabriel, reaparece en Toledo tras la muerte de Delia, desencadenando un terremoto emocional cuando descubre que él rehizo su vida y se casó de nuevo. Su retorno promete confrontaciones duras y chantajes que podrían desvelar secretos guardados.
La actriz Xenia Tostado describe a Beatriz de Sueños de libertad como intensa y decidida a recuperar lo que cree suyo, aunque a costa de retomar viejas rencillas.