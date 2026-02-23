¿Logrará Amanda salvar a su hermana de la acusación de asesinato?

Daniela ve cómo su vida se desmorona tras la muerte de su futuro marido en una boda marcada por la tragedia, donde ella se convierte en principal sospechosa del asesinato.

Amanda no cejará en su empeño de demostrar la inocencia de su hermana, mientras la investigación avanza con pruebas que podrían condenarla. Todo esto, en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio.