Publicidad
Emparejados
Pepita, madre de María José Suárez: “Álvaro Muñoz Escassi entró como un huracán”
Pepita, madre de María José Suárez, sorprendió en Emparejados al hablar de la llegada de Álvaro Muñoz Escassi a sus vidas. Su testimonio dejó sin palabras a los concursantes.
“Entró en casa como un huracán”, confesó Pepita sobre el jinete, dejando claro el efecto que tuvo en la familia de María José Suárez.
En Emparejados, la madre de la modelo fue identificada por ambas parejas gracias a su contundente relato, ganando 250 euros para cada equipo.