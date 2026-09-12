"Mi pelo funciona": Cósima Ramírez arrasa en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra con un pleno

Con concursantes especialmente hábiles en el ¿Dónde Están?, los invitados tienen pocas ocasiones para firmar un pleno. Esta vez, Moisés no resolvió el panel a la primera y Cósima Ramírez se convirtió en la protagonista en Pasapalabra.

Su acierto confirmó la suerte que esperaba recibir de su estilismo. Roberto Leal celebró que lo hubiera logrado sin despeinarse, mientras ella aseguró que su pelo funcionaba. Almudena Cid lo comparó con una antena y el presentador, con una conexión WiFi para los números.

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