Moisés se juega su continuidad en Pasapalabra tras caer por primera vez ante David en AlaZ

Después de empatar, ganar y perder en sus tres primeros duelos de AlaZ, Moisés ha tenido que afrontar de nuevo los nervios de la Silla Azul. El alfareño reconoció que no echaba tanto de menos esta prueba.

Su rival ha sido Vero, una aspirante gallega que vive en Soria, creció en Suiza y también residió en Londres, París y El Cairo. Pese a su trayectoria internacional, no consiguió sorprender a un Moisés muy seguro que defendió su permanencia en Pasapalabra sin dejarle opciones.

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