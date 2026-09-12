Publicidad
PASAPALABRA
Moisés se juega su continuidad en Pasapalabra tras caer por primera vez ante David en AlaZ
La derrota frente al concursante barcelonés devuelve al riojano a la Silla Azul, donde Vero intenta arrebatarle su puesto y poner fin a su regreso al concurso.
Después de empatar, ganar y perder en sus tres primeros duelos de AlaZ, Moisés ha tenido que afrontar de nuevo los nervios de la Silla Azul. El alfareño reconoció que no echaba tanto de menos esta prueba.
Su rival ha sido Vero, una aspirante gallega que vive en Soria, creció en Suiza y también residió en Londres, París y El Cairo. Pese a su trayectoria internacional, no consiguió sorprender a un Moisés muy seguro que defendió su permanencia en Pasapalabra sin dejarle opciones.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas