Cósima Ramírez se transforma en Marge Simpson en Pasapalabra: "Espero que me inspiren"

El plató de Pasapalabra ha recibido a Cósima Ramírez junto a Carlos Chamarro, Gonzo y Almudena Cid. Tras superar la Silla Azul, Moisés ha contado con la diseñadora y Carlos en su cuarto programa de esta nueva etapa.

Roberto Leal se ha quedado alucinado al descubrir su homenaje a una conocida familia de Atresmedia. El estilismo no descuidaba ningún detalle, incluido el característico pelo alto de Marge, mientras Cósima confesaba que Los Simpson son la razón por la que ve la televisión.

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