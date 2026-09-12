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¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

¡Como un gol en el último segundo! El eufórico acierto de Moisés para empatar con David en AlaZ

PASAPALABRA

Moisés desata la locura en AlaZ: un acierto agónico salva el empate ante David

El riojano responde bajo máxima presión, iguala el duelo con 21 aciertos y un fallo y celebra el resultado con un golpe al atril y un abrazo a su rival.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La igualdad ha dominado una prueba en la que ambos concursantes fallaron con el marcador 20-20. Los errores llegaron al intentar recuperar respuestas pendientes de la primera vuelta y añadieron aún más tensión al desenlace en Pasapalabra.

David decidió arriesgar antes de agotar su tiempo y sumó otro acierto, obligando a su rival a reaccionar. Moisés acertó la respuesta que necesitaba, se mostró sorprendido y festejó las tablas con enorme euforia. Su celebración terminó contagiando al público, que le dedicó una sonora ovación.

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