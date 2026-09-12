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PASAPALABRA
Moisés desata la locura en AlaZ: un acierto agónico salva el empate ante David
El riojano responde bajo máxima presión, iguala el duelo con 21 aciertos y un fallo y celebra el resultado con un golpe al atril y un abrazo a su rival.
La igualdad ha dominado una prueba en la que ambos concursantes fallaron con el marcador 20-20. Los errores llegaron al intentar recuperar respuestas pendientes de la primera vuelta y añadieron aún más tensión al desenlace en Pasapalabra.
David decidió arriesgar antes de agotar su tiempo y sumó otro acierto, obligando a su rival a reaccionar. Moisés acertó la respuesta que necesitaba, se mostró sorprendido y festejó las tablas con enorme euforia. Su celebración terminó contagiando al público, que le dedicó una sonora ovación.
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