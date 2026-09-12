Moisés desata la locura en AlaZ: un acierto agónico salva el empate ante David

La igualdad ha dominado una prueba en la que ambos concursantes fallaron con el marcador 20-20. Los errores llegaron al intentar recuperar respuestas pendientes de la primera vuelta y añadieron aún más tensión al desenlace en Pasapalabra.

David decidió arriesgar antes de agotar su tiempo y sumó otro acierto, obligando a su rival a reaccionar. Moisés acertó la respuesta que necesitaba, se mostró sorprendido y festejó las tablas con enorme euforia. Su celebración terminó contagiando al público, que le dedicó una sonora ovación.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas